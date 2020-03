I Am Dead: Der Tod erwartet euch 2020 für Nintendo Switch und PCs

Für dieses Jahr könnt ihr euch das Puzzle-Adventure I Am Dead rot im Kalendar markieren. Denn während der Indie-World-Präsentation kündigten Publisher Annapurna Interactive sowie die Entwickler Hollow Ponds und Richard Hogg an, dass der Titel noch 2020 für Switch via Nintendo eShop und PCs via Steam erscheinen soll.

Ein Leben nach dem Tod?

Der Name I Am Dead ist Programm, denn ihr ergründet in diesem Spiel das Leben nach dem Tod. Museums-Kurator Morris Lupton ist erst kürzlich verstorben und wird mit dem Geist seines Hundes Sparky wiedervereint, nur um kurze Zeit später herauszufinden, dass seiner Heimatinsel Shelmerston ein schreckliches Schicksal durch eine Vulkaneruption blüht. Als Team müssen die beiden die Mysterien der Insel aufklären, um die Katastrophe zu verhindern.

Morris und Sparky suchen dabei nach verschollenen Geistern in Shelmerston. Um sie zu finden und deren Lebensgeschichten besser kennenzulernen, muss das Duo die meistbesuchten Plätze des Verstorbenen aufsuchen und sich in den Erinnerungen der meistgeliebten Hinterbliebenen umsehen. Hilfreich bei dieser Mission erweist sich Morris Röntgenblick, mit dem er in Objekte und Menschen hineinsehen kann.

via Gematsu, Bildmaterial: I Am Dead, Annapurna Interactive/Hollow Ponds/Richard Hogg