Vagrant Story wird heute 20 Jahre alt – Happy Birthday!

In den sozialen Netzwerken lassen Fans (vorausgesetzt ihr habt die richtige Filter-Bubble) heute Vagrant Story hochleben. Aus gutem Grund, denn der Klassiker wird 20 Jahre alt. Am 10. Februar 2000 erschien Vagrant Story für PlayStation in Japan. Entwickelt wurde es von Squaresoft (heute Square Enix) unter der Leitung von Yasumi Matsuno und dem Team von Final Fantasy Tactics. An den kommerziellen Erfolg anderer Squaresoft-JRPGs konnte Vagrant Story (offensichtlich) nicht anknüpfen, doch nicht wenige Anhänger halten es für einen der besten Vertreter seiner Zunft.

Square Enix gibt heute aus Anlass des Geburtstags heute einen ersten Blick auf die bereits kolorierten Prototypen der neuen „Bring Arts“-Figuren von Ashley Riot und Sydney Losstarot. Wann die Figuren erscheinen, ist noch nicht bekannt. Wie gefallen euch die Figuren? Und wie feiert ihr heute den Geburtstag von Vagrant Story? Was sind eure Erinnerungen?

Lesenswert: Einen tollen Twitter-Thread zum Thema hat Nutzer @dreamboum verfasst.

via Eurogamer, Siliconera, Bildmaterial: Vagrant Story, Square Enix