Umihara Kawase BaZooKa!! erscheint am 28. Mai in Japan

Aus einer Werbung in der Weekly Famitsu geht hervor, dass Umihara Kawase BaZooKa!! am 28. Mai in Japan für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen soll. Der Preis des neusten Ablegers der Umihara-Kawase-Serie beträgt dabei 2.800 Yen (ca. 23,40 Euro). Die Konsolen-Versionen erscheinen sowohl physisch als auch digital, zu den Sprachoptionen gehören Englisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch, was auch Importfreunde freuen dürfte.

Actionreicher Multiplayer

Bei Umihara Kawase BaZooKa!! handelt es sich um einen actionreichen Multiplayer-Titel für bis zu vier Spieler online oder lokal. Dabei kann man kooperieren oder sich gegenseitig bekämpfen. Neben dem klassischen Online-Multiplayer soll es auch einen sogenannten Stage-Clear-Modus geben. Versprochen werden über 40 Stages.

Umihara Kawase BaZooKa!! soll neben den bekannten Originalcharakteren der Serie auch weitere Charaktere aus anderen Success- und Studio-Saizensen-Titeln bieten wie z. B. Umihara Kawase Fresh!, Sayonara Umihara Kawase, Doki Doki Poyacchio und Cotton.

