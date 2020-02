Erster Trailer zu Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone für Switch

Erst gestern hatten wir von der neuen Switch-Umsetzung von Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone berichtet, heute legt der Entwickler Sting mit einem Trailer und Bildern bereits nach. Das Spiel wird am 5. März im japanischen eShop für Nintendo Switch erscheinen. Kenner wissen, dass es sich um eine Portierung handelt.

Das Taktik-RPG wurde als solches erstmals 2006 für Game Boy Advance veröffentlicht. Diese Fassung schaffte es nach einer Lokalisierung durch Atlus 2007 auch nach Europa. Später gab es noch eine PSP-Portierung, die immerhin in den USA erschienen ist. Im letzten Jahr wurde Yggdra Union für Mobilgeräte in Japan neu aufgelegt. Und nun folgt die Switch-Veröffentlichung.

Mit umgerechnet 15 Euro ist die neue Portierung recht günstig. Möglicherweise basiert sie auf der Mobile-Fassung, die mit Rewind-Funktion sowie Auto-Save und Easy-Mode bereits einige zusätzliche Features bot. Es ist noch nicht bekannt, ob Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone auch im Westen für Nintendo Switch erscheinen wird.

Die Switch-Version bietet jedoch auch brandneue „Cheat“-Funktionen. Gibt man gewisse Codes ein, kann man beispielsweise kritische Treffer deaktivieren oder die Formationstypen für Frauen und Männer umkehren.

Der Switch-Trailer zu Yggdra Union

via Gematsu, Bildmaterial: Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone, Sting