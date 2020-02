Deine Geschichte in Dragon Quest ist ab sofort bei Netflix verfügbar

Der Anime-Film Deine Geschichte in Dragon Quest ist ab sofort über den Streaming-Dienst Netflix verfügbar. Unter diesem Titel läuft hierzulande Dragon Quest Your Story also an. Bei Netflix könnt ihr euch einen Trailer mit deutscher Synchronisation anschauen, die originale japanische Version steht aber auch mit Untertitel-Optionen zur Verfügung.

Der Film basiert auf Dragon Quest V

Der Kinofilm basiert auf Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut und lief im August 2019 in den japanischen Kinos an. Als Director des Films fungierte Takashi Yamazaki (z. B. Always: Sunset on Third Street, Parasyte).

Netflix führt wie folgt ein:

Luca tritt in die Fußstapfen seines Vaters, um seine Mutter aus den Fängen von Slon zu befreien. Der himmlische Held mit dem Zenith-Schwert ist seine einzige Hoffnung.

