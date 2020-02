Überraschungseier mit Animal-Crossing-Figuren erscheinen im Februar in Japan

Da wären Animal-Crossing-Fans hierzulande wohl aus dem Häuschen. Wie Japanese Nintendo berichtet, wird der japanische Süßwarenhersteller Furuta Confectionery ab dem 17. Februar „Überraschungseier“ mit Animal-Crossing-Figuren in den Regalen platzieren.

Es handelt sich dabei nicht um die „klassischen“ Überraschungseier der Marke Kinder, an die ihr jetzt vielleicht denkt. Die Idee dahinter ist aber die gleiche. Schoko-Eier mit einer Überraschung im Inneren.

Welche der 20 Figuren euch im Inneren erwartet, ist dabei die spannende Auflösung. Immerhin ist eine Figur garantiert. Und es gibt sogar zwei geheime Figuren! Mit 210 Yen (etwa 1,70 Euro) sind die Eier aber auch etwas teurer als die hiesigen.

Na, wäre das für euch ein Grund, euch noch einmal an die Supermarktkassen zu stellen und fleißig zu schütteln, so wie früher? Animal Crossing: New Horizons erscheint am 20. März hierzulande!

Neben dem Spiel könnt ihr euch eine besondere Nintendo-Switch-Konsole im Animal-Crossing-Design bei Amazon* sichern. Die dazu passenden Schutzhüllen für Nintendo Switch* und Nintendo Switch Lite* stellt das Unternehmen ebenso bereit.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo, Furuta Confectionery