Japanische Verkaufscharts: Das Comeback von Ring Fit Adventure

Nintendo hat Probleme mit der Auslieferung von Ring Fit Adventure, die sich in den letzten Wochen zumindest in Japan wieder etwas legten. Das Sportspiel dankte es mit guten Platzierungen in den Charts. In dieser Woche klettert Ring Fit Adventure sogar wieder auf Rang 1. Das liegt freilich auch daran, dass es keine Neueinsteiger gibt. In den Hardware-Charts kann Nintendo Switch trotz der Ankündigung der Limited Edition zu Animal Crossing: New Horizons zulegen.

01./02. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 30.111 / 652.757 (-23%)

02./03. [NSW] Pokémon Schwert & Schild (Pokémon Co.) (¥5.980) – 29.429 / 3.379.737 (-22%)

03./01. [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 21.158 / 217.870 (-47%)

04./04. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bamco) {2020.01.16} (¥7.600) – 13.866 / 129.072 (-46%)

05./05. [NSW] Dr. Kawashima’s for Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 11.958 / 132.531 (-7%)

06./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 10.592 / 3.543.321 (+7%)

07./06. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.067 / 1.243.560 (-7%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.810 / 2.756.492 (+9%)

09./12. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 5.781 / 1.330.145 (+5%)

10./10. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 5.640 / 3.306.848 (-5%)

11./09. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 5.310 / 590.122 (-12%)

12./15. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 4.901 / 1.511.749 (+13%)

13./17. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 4.368 / 847.904 (+3%)

14./18. [NSW] Fishing Spirits: Switch (Bamco) {2019.07.25} (¥5.700) – 4.142 / 385.966 (+0%)

15./13. [NSW] Mario & Sonic at Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 4.053 / 264.635 (-17%)

16./26. [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) {2019.11.28} (¥8.980) – 3.930 / 63.415 (+118%)

17./11. [PS4] Romance of the Three Kingdoms 14 (Koei Tecmo) (¥8.800) – 3.537 / 29.372 (-38%)

18./20. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 3.253 / 774.723 (+16%)

19./21. [NSW] Dragon Quest XI S (Square Enix) (¥7.980) – 2.562 / 482.833 (+3%)

20./16. [NSW] Tokyo Mirage Session FE Encore (Nintendo) (¥6.700) – 2.526 / 25.620 (-41%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 75.922 (67.987)

PS4 – 6.282 (6.330)

3DS – 599 (718)

XB1 – 38 (58)

via ResetEra, Bildmaterial: Ring Fit Adventure, Nintendo