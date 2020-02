Thronebreaker: The Witcher Tales ist ab sofort auch für Switch erhältlich

Thronebreaker: The Witcher Tales ist die Singleplayer-Komponente des Action-Kartenspiels Gwent: The Witcher Card Game und ab sofort auch für Nintendo Switch zum Preis von 19,99 Euro im Nintendo eShop erhältlich. Thronebreaker: The Witcher Tales erschien für PCs ursprünglich im Oktober 2018 und für PlayStation 4 und Xbox One im Dezember 2018.

Die Story der Singleplayer-Komponente dreht sich dabei um Meve, eine Kriegsveteranin und Königin der beiden nördlichen Reiche Lyria und Rivia. Meves Reiche stehen einer drohenden Invasion der Nilfgaarder gegenüber und so muss sie sich nun auf die beschwerliche Reise machen, um dies zu verhindern.

Der offizielle Launchtrailer zu Thronebreaker: The Witcher Tales für Switch

via Gematsu, Bildmaterial: Thronebreaker: The Witcher Tales, CD Projekt RED