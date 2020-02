Deutsche Verkaufscharts: Darksiders Genesis erobert die Spitzenpositionen

Es dürfte sich inzwischen durchaus gelohnt haben, Darksiders wieder Leben einzuhauchen. Darksiders Genesis* jedenfalls erobert in der aktuellen Verkaufswoche die deutschen Handelscharts. In den Xbox-One-Charts erobert das RPG den ersten Platz und verdrängt GTA V Premium Edition. In den deutschen PS4-Charts reicht es immerhin zu dem zweiten Platz, hier bleibt GTA V Premium Edition ganz oben.

In den PS4-Charts gibt es auch auf den weiteren Platzierungen zwei interessante Neueinsteiger. So startet der Spielebaukasten Dreams auf Rang 5 durch. Die Yakuza Remastered Collection* kann sogar auf dem vierten Platz einsteigen! Das wird Kazuma Kiryu freuen.

Weniger dynamisch zeigen sich die PC-Charts. Anno 1800 bleibt vor Die Sims 4. In den Nintendo-Switch-Charts hat einmal mehr Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe die Nase vorn. Hier kann sich Ring Fit Adventure dank neuer Auslieferungen auf den zweiten Platz vorschieben.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Darksiders Genesis, THQ Nordic / Airship Syndicate