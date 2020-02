Super Smash Bros. Ultimate: Nach dem Fighters Pass Vol. 2 ist Schluss mit neuen Inhalten

In seiner aktuellen Kolumne in der japanischen Famitsu erklärte Masahiro Sakurai, dass nach dem unlängst angekündigten Fighters Pass Vol. 2 für Super Smash Bros. Ultimate wohl Schluss sei. Der zweite Season-Pass wird sechs weitere Charaktere bieten, darüber hinaus sei nichts geplant oder in Arbeit. Sakurai betonte dabei erneut, dass die DLC-Charaktere von Nintendo ausgewählt werden, nicht von ihm.

Keine Pläne für ein neues Smash Bros.

Auch Pläne für ein neues Smash Bros. gäbe es nicht, so Sakurai. Angesichts dessen, wie erfolgreich die Serie inzwischen geworden ist, wird das aber wohl nicht für immer so bleiben. So zumindest unsere Einschätzung. Auch wenn Sakurai mit „Ultimate“ sein ultimatives Smash Bros. abgeliefert hat.

Angesichts der Inhalte, die Ultimate bietet, muss man aber wohl wirklich darüber nachdenken, was ein neues Smash Bros. noch bieten könnte. Was meint ihr, was wäre ein Ansatz für ein neues Smash? Sollte man wieder bei Null anfangen, die Reihe „rebooten“? Welche Möglichkeiten hätte Nintendo?

via Eurogamer, @PushDustIn, Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo