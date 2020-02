PlayStation Plus im März mit Shadow of the Colossus und Sonic Forces

Über den offiziellen PlayStation Blog gab Sony die beiden PS-Plus-Titel für den März bekannt. In neuen Monat gibt es mit dem HD-Remaster von Shadow of the Colossus und Sonic Forces erneut zwei sehr interessante Titel für alle Abonnenten des Service.

Die beiden Spiele sollen ab dem 3. März 2020 verfügbar sein. Bis dahin haben die PS-Plus-Abonnenten noch die Gelegenheit, sich die Februar-Titel zu sichern: BioShock: The Collection, Die Sims 4 und den VR-Shooter Firewall Zero Hour. Die beiden März-Titel sollen bis zum 6. April verfügbar bleiben.

Shadow of the Colossus

Die Geschichten erzählen von einem antiken Reich, in dem Kolosse die majestätische Landschaft durchstreifen. Gebunden an dieses Land, besitzen diese Kreaturen den Schlüssel zu einer mystischen Kraft der Wiederbelebung – eine Kraft die ihr braucht, um eine geliebte Person wieder zum Leben zu erwecken! Shadow of the Colossus ist eine atemberaubende Reise durch antike Länder, auf der ihr die gigantischen Bestien sucht. Bewaffnet mit nur einem Schwert und einem Bogen erkundet ihr weitläufige Landschaften und entdeckt alle Kolosse – eine einzigartige Herausforderung die euren Verstand, eure Entschlossenheit und euer Können testen wird.

Sonic Forces

In Sonic Forces hat der fiese Dr. Eggman zusammen mit einem mysteriösen neuen Bösewicht namens Infinite fast die ganze Welt erobert. Jetzt musst du Sonic dabei helfen, eine Armee aufzustellen, um die Welt zu retten und gegen Chaos und Zerstörung zu kämpfen. Nimm es mit dem modernen Sonic in atemberaubendem Tempo mit Feinden auf, katapultiere dich mit dem klassischen Sonic über gefährliche Plattformen und erstelle deinen eigenen Helden-Charakter mit einer Vielzahl mächtiger Gadgets.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Shadow of the Colossus, Sonic Forces, Sony Interactive Entertainment / Team ICO, Sega