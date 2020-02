Nintendo 3DS: Happy Birthday, alter Junge! 9 Jahre wirst du heute alt

Am 26. Februar 2011 erschien Nintendo 3DS in Japan Mit 9 Jahren zählt man eigentlich noch nicht zum alten Eisen. Bei Spiele-Hardware aber schon. Spätestens mit Veröffentlichung von Nintendo Switch waren die Tage des alten, sehr erfolgreichen Nintendo-Handhelds eigentlich gezählt.

Nintendo beteuerte anfangs und bis ins letzte Jahr hinein noch bei jeder Gelegenheit, man wolle den „3DS“ weiterhin unterstützen. Eine kleine Hinhaltetaktik natürlich. Immerhin gab es bis in den Sommer des letzten Jahres sogar noch Exklusivspiele von Drittherstellern, so wie beispielsweise Persona Q2. Inzwischen ist das Gerät längst in Vergessenheit geraten.

Viele Fans hat es über die Jahre gewonnen, viele typsische Nintendo-Handheld-Games beherbergt. Dem grandiosen Zelda: A Link Between Worlds bot der Handheld ein Zuhause, ebenso wie zwei Pokémon-Generationen. Fans verbrachten Hunderte Stunden in Animal Crossing: New Leaf. Am besten verkaufte sich natürlich Mario Kart 7: weit über 18 Millionen Mal bis heute.

Nintendo 3DS: Eine Vielfalt an Generationen

Die Virtual Console bot Spiele aus GameBoy- und NES-Zeiten. Leider nur für New 3DS sogar SNES-Spiele. Gleich zu Beginn machte sich Nintendo 3DS aber auch mit N64-Spielen und auf die letzten Jahre sogar GameCube- und Wii-Spielen einen Namen. Nicht zuletzt war und ist der „3DS“ natürlich auch abwärtskompatibel zum Nintendo DS. Was für eine Vielfalt.

Nach 9 Jahren stehen weltweit über 75 Millionen verkaufte Geräte in den Nintendo-Büchern. Wohlgemerkt lebte und überlebte Nintendo 3DS eine Zeit, in der die meisten Analysten der Meinung waren, Handhelds würden gegen immer ausgereiftere und weit verbreitete Smartphones überhaupt keine Chance mehr am Markt haben. Außerdem war Nintendo 3DS auch der direkten Konkurrenz technisch unterlegen.

Nach 30 Minuten regelte ich den 3D-Effekt… nach unten

Ich erinnere mich sehr gut an meinen ersten 3DS-Moment. Lag toll in der Hand – dachte ich damals. Ich schob Pilotwings Resort rein und: wow! Dieser 3D-Effekt, toll! Nach 30 Minunten regelte ich den Effekt nach unten, nach einer Stunde schaltete ich ihn aus – für immer. Der 3D-Effekt, eigentlich als einer der Selling-Points des Handhelds geplant, wurde überhaupt nicht angenommen. Geschadet hat es Nintendo 3DS nicht.

Ebenso wenig wie die Schnapsidee, potentiell exklusive Software-Entwicklungen für New Nintendo 3DS zuzulassen. Die Zahl dieser Entwicklungen blieb sehr überschaubar, prominentester Vertreter ist wohl Xenoblade Chronicles 3D. Der Markt hat das (natürlich) nicht angenommen.

Erzählt in den Kommentaren von euren 3DS-Momenten, Lieblingsspielen und was euch sonst einfällt! Spielt ihr vielleicht sogar noch 3DS? Welches war euer letztes Spiel, das ihr gekauft habt?

Bildmaterial: Nintendo