Neuer Übersichtstrailer zu Katana Kami: A Way of the Samurai Story veröffentlicht

Der Publisher Spike Chunsoft und der Entwickler Acquire haben kürzlich einen neuen offiziellen Übersichtstrailer zu Katana Kami: A Way of the Samurai Story veröffentlicht. Im Trailer erklärt euch das Vater-Tochter-Gespann Gunji Dojima und Nanami Dojima einige der Features des bald erscheinenden Titels. Neben dem Schwertkampf sind auch Schwert-Upgrades, die Möglichkeit der Kapitulation und der Multiplayer-Modus Thema des brandneuen Trailers.

Ein Samurai, ein Schmied und offene Schulden

In Katana Kami geht es um einen Samurai, der in ein „Verbotenes Land“ reist, um die Tochter eines Schmieds zu retten, die wegen einer offenen Schuld entführt wurde. Die „Swordplay“-Action aus der Reihe Way of the Samurai wurde im Spin-off eher in Richtung Hack ’n’ Slash entwickelt und so spielt sich Katana Kami deutlich actionlastiger als die Hauptserie.

Katana Kami: A Way of the Samurai Story soll am 20. Februar 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs im Westen erscheinen. Bis vor Kurzem war lediglich bekannt, dass das Way-of-the-Samurai-Spin-off an diesem Datum in Japan erscheinen soll. Quasi in letzter Minute gab man nun also auch noch die zeitgleiche Veröffentlichung im Westen bekannt. Sie erfolgt aber leider ausschließlich digital für oben genannte Plattformen.

Der offizielle Übersichtstrailer zu Katana Kami: A Way of the Samurai Story

