Animal Crossing New Horizons: Direct für den 20. Februar angekündigt

Mehrere Gerüchte und Spekulationen machten in den vergangenen Wochen die Runde, doch nun ist es offiziell bestätigt. Nintendo wird am 20. Februar 2020 um 15:00 Uhr deutscher Zeit eine Direct veröffentlichen, die sich nur um den Titel Animal Crossing: New Horizons drehen wird.

Alle Urlauber können sich auf die neusten Informationen rund um das Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc. freuen. Nintendo gab dabei an, dass die Direct eine ungefähre Länge von 25 Minuten haben wird. Somit sollten uns also viele Neuigkeiten rund um das Spiel erwarten. Was würdet ihr für Neuigkeiten rund um den Switch-Titel erwarten? Schreibt es einfach in die Kommentare!

Verschiedene Vorbestellerboni

Neben dem Spiel könnt ihr euch eine besondere Nintendo-Switch-Konsole im Animal-Crossing-Design bei Amazon* sichern. Die dazu passenden Schutzhüllen für Nintendo Switch* und Nintendo Switch Lite* stellt das Unternehmen ebenso bereit.

Ihr braucht keine neue Switch, wohl aber Animal Crossing? Dann könnt ihr vorbestellen und Boni absahnen. Bei Media Markt und Saturn werden als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt. Bei Amazon gibt es hingegen (offenbar exklusiv, wenn auch mit Aufpreis) eine Tragetasche.

