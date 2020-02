Versus-Shoot-’em-up Rival Megagun erscheint physisch für PS4 und Switch

Das digital bereits für PCs und aktuelle Konsolen erhältliche Versus-Shoot-’em-up Rival Megagun bekommt vom deutschen Publisher First Press Games nachträglich eine schicke Handelsversion spendiert. Sammler aufgepasst! Die reguläre Version für Nintendo Switch wird in einer Auflage von 3.000 Stück verfügbar sein. Die Collector’s Edition mit einer Auflage von 1.500 Stück. Für PlayStation 4 gibt es nur eine Auflage von 2.000 respektive 500 Einheiten. Nun veröffentlichte man weitere Details zur Retailfassung.

Die Veröffentlichung ist für Juni 2020 angesetzt und Vorbestellungen sind ab dem 7. Februar 2020 um 19.00 Uhr exklusiv bei First Press Games im Onlineshop möglich.

Jede Edition enthält die folgenden Extras:

Die Collector’s Edition bietet eine Vielzahl zusätzlicher Extras:

Rival Megagun ist ein Versus-Shoot-’em-up mit geteiltem Bildschirm, in dem du dich in einen gigantischen Boss verwandeln kannst, um in die Bildschirmseite deines Gegners zu attackieren.

Versus-Shoot-’em-ups sind ein seltenes Genre – und unter den wenigen Vertretern gehören die Mechaniken und das Gameplay von Rival Megagun zu den Besten, was man finden kann. Arcade-Fans werden dieses Spiel absolut lieben, aber es ist definitiv nicht nur für eingefleischte Fans – Gelegenheitsspieler können den spaßigen und kompetitiven Couch-Multiplayer von Rival Megagun mit ihren Freunden genauso genießen wie ein Genre-Veteran.