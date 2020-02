Mega-Games, Wahnsinns-Preise: Media Markt mit neuer Rabatt-Aktion

Media Markt ist heute mit einer neuen Rabatt-Aktion in der Kategorie Games an den Start gegangen. Eine Auswahl an Games ist gesenkt, mit dabei sind alle aktuellen Systeme, auch Nintendo Switch.

Die Aktion gilt bis zum 18. Februar – aber jeweils nur, solange der Vorrat reicht. Und der reicht ggf. nicht lange. Highlights wie Persona 3 Dancing für 6,99 Euro sind schon online vergriffen.

Kleiner Geheimtipp: Bei der Konkurrenz schauen. Saturn führt Persona 3 Dancing zum Beispiel aktuell noch für 6,99 Euro*. Wie clever! Auch Amazon bietet beispielsweise Sekiro für 29,99 Euro* an.

Bei den PS4-Games habt ihr aber noch die Auswahl aus beispielsweise RAGE 2 oder Borderlands 3 für nur 19,99 Euro. Oder Sekiro: Shadows Die Twice wie erwähnt für 29,99 Euro. Team Sonic Racing, Red Dead Redemption 2, The Sinking City sowie Shenmue 3 und das neue Darksiders Genesis sind aber ebenso im Angebot wie Wolfenstein Youngblood, Civilization VI, Mario + Rabbids oder Just Dance 2020 für Nintendo Switch.

Viel Spaß beim Stöbern!

* JPGAMES.DE ist Teilnehmer am Media-Markt-, Saturn- und Amazon-Partnerprogramm. Es handelt sich um sogenannte Affiliate-Links, bei denen JPGAMES eine Provision durch Käufe und ggf. Folgekäufe des Nutzers erzielen kann. Das kostet euch keinen Cent zusätzlich, ihr könnt uns aber damit sinnvoll und einfach unterstützen.