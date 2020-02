Erster Trailer zu Dragon Quest Tact und Beta-Test angekündigt.

Square Enix hat einen ersten Trailer zu Dragon Quest Tact veröffentlicht. Darin könnt ihr erstes Gameplay-Material zum Mobil-Spiel betrachten. Zusätzlich kündigte man einen Beta-Test an, welcher vom 27. Februar bis am 5. März in Japan stattfindet. Bewerben kann man sich bis am 25. Februar, angenommen werden je 10.000 Interessierte für iOS und Android.

Taktik mit bekannten Elementen

Bei Dragon Quest Tact handelt es sich um ein Taktik-Rollenspiel. Die Veröffentlichung ist noch in diesem Jahr in Japan für iOS und Android geplant. Dragon Quest Tact soll free-to-play mit Mikrotransaktionen sein.

Im Spiel soll man natürlich auf bekannte Monster aus der Dragon-Quest-Reihe treffen. Diese werden in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten. Das Schlachtfeld ist dabei in Quadrate eingeteilt, auf welchen sich die 3D-Monster bewegen.

Das Spiel entsteht unter der Leitung von Yuji Horii, die Monster-Designs stammen von Akira Toriyama und die Musik steuerte Kouichi Sugiyama bei. Als Entwickler tritt Aiming in Erscheinung.

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest Tact, Square Enix / Aiming