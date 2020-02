Yakuza: Die gesamte Saga des Drachen von Dojima ist jetzt auf PlayStation 4 spielbar

Seit gestern ist mit Yakuza 5 Remastered eine Sammlung komplett. Nämlich jene der gesamten Yakuza-Serie auf PlayStation 4. Dank der Kiwami-Remakes und der HD-Portierungen der Serie ist nun die gesamte Reihe auf PlayStation 4 vereint. Die Reise des Drachen von Dojima ist also beendet. Die fehlenden Serienteile 3, 4 und 5 veröffentlichte Sega in den letzten Monaten nach und nach digital. Zum krönenden Abschluss gibt es in dieser Woche The Yakuza Remastered Collection*, die diese Spiele noch einmal physisch bietet.

Neben einem dynamischen PS4-Theme mit dem legendären Drachentattoo des Serienprotagonisten Kazuma Kiryu gibt es heute dann auch noch den offiziellen Launchtrailer zu Yakuza 5 Remasterd. Sega führt in euch in die Geschichte des fünften Serienteils wie folgt ein:

Kazuma Kiryus neu entdeckte Ruhe als unauffälliger Taxifahrer endet plötzlich, als der ständige Frieden zwischen dem Tojo-Clan und der Omi-Allianz zerfällt. Der Drache von Dojima muss erneut mit seiner Vergangenheit rechnen und kehrt in die kriminelle Unterwelt zurück, um seine Lieben zu beschützen. Kiryu. Akiyama. Saejima. Shinada. Haruka. Ihr Leben ist verwoben, sie verfolgen die Suche nach dem korrupten Unterbauch und verhindern einen umfassenden Krieg auf dem Rasen.

Sega lässt es sich außerdem nicht nehmen, im Zuge dessen noch einmal darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Remastered Collection um weitaus mehr als einfache Portierungen handelt. Die Neuveröffentlichungen bieten beispielsweise teilweise Inhalte, die einst bei der ersten Lokalisierung gestrichen wurden.

Die „The Yakuza Remastered Collection“ ist weit entfernt von einem typischen Konsolenport. Zusätzlich zu Grafik- und Leistungsverbesserungen (720p> 1080p bei 30> 60fps) haben alle drei Spiele einen strengen Lokalisierungsprozess durchlaufen. Die englischen Skripte für jedes Spiel wurden überprüft, überarbeitet sowie in einigen Fällen sogar neu geschrieben. Inhalte, die zuvor aus den westlichen Veröffentlichungen von Yakuza 3, 4 und 5 fehlten, wurden wieder in die Yakuza Remastered Collection integriert. In Yakuza 3 sind erstmals die Minispiele Mahjong, Shogi, Massage Parlor und das allseits beliebte Kabarett sowie eine Sammlung von Nebenquests aus dem Original-Release verfügbar! Außerdem wurden für jede Veröffentlichung in der Sammlung einige Änderungen bezüglich der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen, darunter ein Substory-Tracker auf der Karte und die Möglichkeit, während des Karaoke-Minispiels zwischen englischen und japanischen Texten umzuschalten.

Der Launchtrailer zu Yakuza 5 Remastered

via PR, Bildmaterial: Yakuza 5, SEGA