Ein neuer Story-Trailer zu Sakura Wars veröffentlicht

Sega schickt uns nicht ohne neue Story-Einblicke in Sakura Wars ins Wochenende. Den neuen Trailer könnt ihr euch unten anschauen. Der Entwickler und Publisher führt uns wie folgt in die Geschichte ein:

Die Handlung findet in einer Steampunkversion des kaiserlichen Tokio im Jahr 1940 statt. Vor kurzer Zeit zerstörte eine Katastrophe die Kaiserliche Kampftruppe von Tokio – die im Kaiserlichen Theater stationierte weltweite Verteidigungsstreitmacht. Das Theater ist nun Zuhause der Blumendivision – einer unerfahrenen Truppe, die den Bürgern mit ihren Aufführungen Mut geben will – und steht kurz vor der Schließung. Es liegt also an Seijuro Kamiyama – dem Kapitän der neuen Kaiserlichen Kampftruppe – ihr und dem Theater wieder zu Ruhm zu verhelfen! Mit der Hilfe der fünf farbenfrohen Revue-Darsteller muss er sich der Herausforderung stellen und bei der Kampftruppen-Olympiade antreten, um die Einwohner Tokios zu beschützen und das Theater wieder auf Vordermann zu bringen!

Am 28. April 2020 erscheint das Reboot der langjährigen Reihe Sakura Wars hierzulande für PlayStation 4. In Japan ist das Spiel seit dem 9. Dezember 2019 erhältlich.

Sakura Wars nahm 1996 auf dem Sega Saturn seinen Anfang und erschien damals leider nicht im Westen. Auch späteren Portierungen für PS2 oder PSP war dies nicht vergönnt. Die folgenden Serienteile schafften nicht den Sprung nach Übersee, bis Sakura Wars: So Long, My Love für die populäre Nintendo Wii plötzlich seinen Auftritt in Nordamerika und Europa hatte. Das war 2010 und tatsächlich ist das neue Sakura Wars als sechster Hauptteil der Reihe der Nachfolger von So Long, My Love.

Deutsche Lokalisierung und physische Veröffentlichung

Sakura Wars bietet japanische Sprachausgabe mit Untertiteln in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Sakura Wars erscheint obendrein im Handel. Die physischen Ausgaben von Sakura Wars enthalten ein Wendecover mit dem originalen japanischen Cover für das Spiel sowie ein Aufkleberset mit den Hauptdarstellern des Spiels.

Story-Trailer zu Sakura Wars

via Sega, Bildmaterial: Project Sakura Wars, Sega