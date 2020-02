Dragon Ball FighterZ erhält FighterZ Pass 3 unter anderem mit Kafla

Bandai Namco hat zu Dragon Ball FighterZ einen neuen Charakter-Pass angekündigt, welcher folgerichtig FighterZ Pass 3 genannt wird. Dieser startet bereits am 28. Februar mit der neuen Kämpferin Kafla. Noch im Frühling folgt Goku (Ultra Instinct) als Kämpfer für das Spiel, zu drei weiteren Charakteren gibt es hingegen noch keine Informationen. Wer den FighterZ Pass 3 kauft, kann jeden neuen Kämpfer zwei Tage früher spielen.

Zuletzt wurde der FighterZ Pass 2 bestehend aus Jiren, Videl, Goku (GT), Janemba, Gogeta (SSGSS) sowie Broly (DBS) veröffentlicht.

Mit dem Start von Season 3 will Bandai Namco das Spiel auch nach seinem zweiten Geburtstag frisch halten. So kündigte Producer Tomoko Hiroki mit „Z Assist Select“ ein neues Gameplay-Feature an. Dieses soll es Spielern ermöglichen, pro Charakter aus einer von drei Unterstützungsattacken auszuwählen. Dadurch strebt man mehr Individualität und mehr Optionen beim Gameplay und bei der Charakterwahl an. Auch neue Modi, ein geändertes User Interface und weitere Gameplay-Anpassungen spricht Hiroki an. Ihr findet Hirokis ganze Videobotschaft weiter unten.

Dragon Ball FighterZ ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich.

Trailer zu Season 3

Nachricht von Tomoko Hiroki

