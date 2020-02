Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone erscheint für Nintendo Switch

Entwickler Sting hat eine Veröffentlichung von Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone im japanischen eShop für Nintendo Switch angekündigt. Laut der wöchentlichen Famitsu soll das Spiel schon am 5. März veröffentlicht werden. Kenner wissen, dass es sich um eine Portierung handelt.

Das Taktik-RPG wurde als solches erstmals 2006 für GameBoy Advance veröffentlicht. Diese Fassung schaffte es nach einer Lokalisierung durch Atlus 2007 auch nach Europa. Später gab es noch eine PSP-Portierung, die immerhin in den USA erschienen ist. Im letzten Jahr wurde Yggdra Union für Mobilgeräte in Japan neu aufgelegt. Und nun folgt die Switch-Veröffentlichung.

Mit umgerechnet 15 Euro ist die neue Portierung recht günstig. Möglicherweise basiert sie auf der Mobile-Fassung, die mit Rewind-Funktion sowie Auto-Save und Easy-Mode bereits einige zusätzliche Features bot. Es ist noch nicht bekannt, ob Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone auch im Westen für Nintendo Switch erscheinen wird.

Der nachfolgende Trailer zeigt die Smartphone-Umsetzung vom letzten Jahr. Auch unser Titelbild zeigt diese Fassung.

via Gematsu, Bildmaterial: Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone, Sting