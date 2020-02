Die Schurken aus My Hero One’s Justice 2 im Video

Bandai Namco kümmert sich heute um die Schurken aus My Hero One’s Justice 2. Im neusten Trailer zur Helden-Prügelei präsentieren nämlich Kai Chisaki (Macke: Overhaul), Tomura Shigaraki Another ver (Macke: Decay), Twice (Macke: Double), Mr. Compress (Macke: Kompression), Kendo Rappa (Macke: Schläger) und Kai Chisaki Ver.2 (Macke: Overhaul) ihre Fähigkeiten.

Basierend auf dem erfolgreichen Anime My Hero Academia, können sich SpielerInnen in My Hero One’s Justice 2 ein Dreierteam aus einer riesigen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen SpielerInnen messen oder gegen computergesteuerte Gegner antreten. SpielerInnen können die Geschichte des Anime nachspielen und dabei unvergessene Szenen und Kämpfe erleben. Das Spiel schließt direkt an das Ende von My Hero One’s Justice an und zeigt, was mit Deku und seiner Klasse von der U.A. High School passiert.

My Hero One’s Justice 2 erscheint bereits am 13. März 2020 für PS4, Switch, Xbox One* und PCs. Bei Amazon gibt es übrigens eine Vorbestelleraktion*, bei der ihr den exklusiven Charakter Nomu erhaltet, ebenso wie früheren Zugang zu zwei weiteren Charakteren, konkret Izuku Midoriya Full Cowling 100% und Kai Chisaki Ver.2. Zusätzlich können sich Fans, die gespeicherte Spielstände des ersten My Hero One’s Justice haben, spezielle Gegenstände für Izuku Midoriya freischalten.

Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco / Byking