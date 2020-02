Heute veröffentlicht Koei Tecmo den Strategie-Titel Romance of the Three Kingdoms XIV auch in Europa. Der Titel ist ab sofort für PlayStation 4 und PCs via Steam erhältlich. In Japan und Taiwan erschien das Spiel bereits am 16. Januar 2020 für PlayStation 4 und PCs.

Romance of the Three Kingdoms XIV ist der mittlerweile vierzehnte Teil der vor allem in Asien äußerst erfolgreichen rundenbasierten Strategie-Reihe, welche bereits im Jahre 1985 ihren Ursprung fand. Die ebenfalls sehr erfolgreiche Dynasty-Warriors-Reihe gilt außerdem als Spin-off der Three-Kingdoms-Reihe.

Der Kampf um China

In Romance of the Three Kingdoms XIV wird die gesamte Landkarte Chinas zu einem großen Schlachtfeld. Die Kriegsführung in der neuen Iteration umfasst alles von der Belagerung bis hin zu Kämpfen auf dem Wasser. Ihr kämpft nicht nur um Land und Ruhm, sondern auch um den Anspruch auf berühmte chinesische Wahrzeichen aus der Zeit der Drei Könige.

Habt ihr Gebiete erobert, weist ihr ihnen Offiziere als Gebietsaufseher zu, die dann die Entwicklung eures neuen Landes vorantreiben. Handel, Landwirtschaft, stetig steigendes Einkommen. In jeder Runde erhaltet ihr so ein Einkommen, mit dem ihr eure Streitkräfte weiter vergrößert. Natürlich gilt es dafür auch, den Offizier mit den richtigen Fähigkeiten auszuwählen.

Season-Pass und DLCs

Mit der heutigen Veröffentlichung erscheinen auch bereits erste DLCs, wobei einige davon kostenlos sind oder aber zum Season-Pass gehören. Weitere Inhalte des Season-Pass sollen stückweise bis im September veröffentlicht werden. Ihr findet die komplette Übersicht auf der offiziellen Webseite.

Der Launchtrailer zu Romance of the Three Kingdoms XIV

Bildmaterial: Romance of the Three Kingdoms XIV, Koei Tecmo