Deutsche Verkaufscharts: Zombie-Armee schlurft auf Top-Positionen

Nachdem Dragon Ball Z: Kakarot die deutschen Verkaufscharts drei Wochen lang dominierte, heißt es jetzt Abschied nehmen. In den deutschen PS4-Handelscharts, ermittelt von GfK, rutscht das Spiel auf den zweiten Platz. In den Xbox-One-Charts sogar auf den dritten Platz.

Den ersten Platz auf PS4 schnappt sich GTA V: Premium Edition, das in den Xbox-One-Charts auf dem zweiten Platz landet. Dort gibt es mit Zombie Army 4 einen neuen Spitzenreiter. Im PS4-Ranking schlurfen die Untoten zum Auftakt nur an die vierte Stelle.

In den PC-Handelscharts bleibt mit Spitzenreiter Anno 1800 und Verfolger Die Sims 4 alles beim Alten. Auch in den Nintendo-Switch-Charts rast Mario Kart 8 Deluxe einmal mehr an die Spitze. Dahinter rutscht Luigi’s Mansion 2 wieder auf das Silberpodest.

via GfK, Bildmaterial: Zombie Army 4, Rebellion