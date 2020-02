Pumpkin Jack ist eine Mischung aus MediEvil und Jak & Dexter

Indie-Publisher Headup hat die Veröffentlichung des 3D-Plattformers Pumpkin Jack für PCs und Konsolen im vierten Quartal 2020 angekündigt. Das Spiel von Entwickler Nicolas Meyssonnier soll sich an Fans von MediEvil und Jak & Daxter richten und ist offensichtlich auch von diesen beiden Klassikern inspiriert. Meyssonnier nennt darüber hinaus Ratchet & Clank als Inspirationsquelle, orientiert sich aber auch an neuen Plattformen wie A Hat of Time.

Im friedlichen Boredom Kingdom mit seinen glücklichen Bürgern und der eintönigen Ruhe ist plötzlich der Teufel los! Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Menschen rufen ihren Retter herbei, einen mächtigen Zauberer. Er soll dem Treiben ein Ende setzen. Ihr übernehmt aber nicht die Rolle des Zauberers, sondern die des Lakai des Teufels. Der ruft euch, Jack, um die Party-Crasher abzuwehren.

Den ersten Trailer seht ihr nachfolgend. Bei Steam ist eine kostenlose Demo bereits verfügbar. Neben PCs erscheint Pumpkin Jack für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

