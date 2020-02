Daemon X Machina erscheint schon am 13. Februar bei Steam

Marvelous und XSEED Games haben eine Steam-Portierung für Daemon X Machina angekündigt. Die Veröffentlichung erfolgt dabei bereits am 13. Februar. Derzeit gibt es auf den Preis von 59,99 Euro einen Vorbestellerrabatt von 20 Prozent, in der Veröffentlichungswoche sinkt dieser auf noch zehn Prozent. Vorbesteller und Frühkäufer erhalten bis am 13. März den Arsenal „Protyp“, den Outer-Anzug „Protyp Plug-Anzug“ und das „Metallische Ausrüstungs-Set“. Letzteres ist exklusiv im Aktionszeitraum erhältlich und bietet fünf Waffen und einen Outer-Anzug.

Die PC-Version verfügt über verbesserte Grafik, Anpassungsoptionen und Unterstützung von Gamepads sowie Maus und Tastatur. Bis auf einige speziell lizenzierte DLCs werden alle Inhalte und Features der Switch-Version versprochen. Dazu gehören ein Online-Koop-Modus, Erkundungsmissionen und kompetitive Modi mit Ranglisten.

Willkommen auf deinem Schlachtfeld

Steuere in diesem postapokalyptischen Action-Game deinen vollständig anpassbaren Arsenal-Mech und hilf den anderen Söldnern dabei, die Menschheit vor fehlerhaften Maschinen und gigantischen Robotern zu beschützen! Du bist ein Outer, eine neue Subspezies Mensch, die es erst seit dem katastrophalen Mondfall gibt. Als Söldner für die Orbital-Organisation kämpfst du in erster Reihe gegen Immortals – fehlerhafte AIs, die sich gegen ihre menschlichen Schöpfer auflehnen. Mit deinem komplett anpassbaren Mech, auch Arsenal genannt, musst du dich mit anderen Söldnern zusammentun und Missionen abschließen, um die Immortals ein für alle Mal zu besiegen. Doch Vorsicht – in einem Krieg mit Söldnern können die Verbündeten von heute schon morgen auf der anderen Seite stehen. Visionär Kenichiro Tsukuda und Mech-Designer Soji Kawamori präsentieren eine neue Generation rasanter Mech-Action.

Daemon X Machina erschien ursprünglich am 13. September 2019 für Nintendo Switch. Wir hatten das Spiel damals getestet.

Steam-Trailer zu Daemon X Machina

via Gematsu, Bildmaterial: Daemon X Machina, Marvelous, XSEED / First Studio