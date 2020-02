Bandai Namco kündigt One Piece BON! BON! JOURNEY!! für Mobilgeräte an

Bandai Namco hat heute die Veröffentlichung von One Piece BON! BON! JOURNEY!! für iOS- und Androidgeräte angekündigt. Noch in diesem Jahr soll der „Mobile-Puzzler“ im One-Piece-Universum erscheinen. Einen ersten Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

One Piece BON! BON! JOURNEY!! will Spielern die Gelegenheit bieten, die Geschichte von One Piece „wie nie zuvor“ zu erleben. Fanlieblinge wie Ruffy, Zorro, Nami, Robin, Law und der Rest der Strohhutbande werden in kleine Bonbons verwandelt und selbst mächtige Widersacher wie Doflamingo, Buggy und Mihawk tauschen ihr bedrohliches Aussehen gegen süße Designs.

Nie zuvor war die sagenhafte Grandline zugänglicher als in One Piece BON! BON! JOURNEY!!, da es die Match-3-Spiel- und Kampfmechaniken auch Casual-Gamern ermöglichen, die manchmal trügerischen Gewässer des Spiels zu meistern. Zudem können die Spieler ihre eigenen Inseln mit Schätzen dekorieren, die sie auf dem Weg finden – und die Anbindung an die sozialen Medien nutzen, um ihre Erlebnisse mit Freunden zu teilen, indem sie einander Geschenke senden, Punktestände vergleichen und mehr.

Auf der offiziellen Website könnt ihr euch bereits vorab registrieren.

Ein neuer Trailer zu ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!!

via PR, Bildmaterial: One Piece BON! BON! JOURNEY!!, Bandai Namco