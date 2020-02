Capcom kündigt eine Demo zu Resident Evil 3 an, neue Gameplay-Einblicke

Capcom hat eine Demo zu Resident Evil 3 angekündigt, jedoch ohne weitere Details zu nennen. Zusätzlich gibt es neue Bilder und Gameplay-Material zu Resident Evil 3 und dem darin enthaltenen Mehrspieler-Titel Resident Evil: Resistance. Mehrere Medien konnten anspielen, wir zeigen euch davon unten eine kleine Auswahl, mehr gibt es bei Gematsu.

In Resident Evil 3 muss Jill Valentine, eine der bekanntesten Heldinnen der Videospielgeschichte, der Zerstörung von Raccoon City entfliehen, während sie unbarmherzig von der Biowaffe Nemesis gejagt wird. Spieler können außerdem an bisher unbekannten Umbrella-Experimenten in den Außenbezirken von Raccoon City teilnehmen – in Form des mitgelieferten, asymmetrischen Mehrspieler-Titels Resident Evil Resistance, bisher unter dem Arbeitstitel Project Resistance bekannt.