Resident Evil 3: Remake schlägt das Kapitel Raccoon City am 3. April 2020 erneut auf

Eine Überraschung ist es ja leider nicht mehr. Capcom arbeitet an einem Remake von Resident Evil 3. Dazu gab es heute bei State of Play die offizielle Ankündigung und die ersten Details. Vor 20 Jahren jagte Nemesis die junge Jill Valentine unbarmherzig durch Raccoon City. Am 3. April 2020 dürfen Fans dieses Kapitel der Resident-Evil-Saga erneut aufschlagen. Das Remake erscheint an diesem Tag für PS4, Xbox One und PCs.

Einmal mehr nutzt Capcom für das Remake die RE Engine. Diese Engine nutzte Capcom nicht nur für Resident Evil 7 biohazard, sondern auch für das Remake von Resident Evil 2 und Devil May Cry 5.

Der bereits unlängst angekündigte Mehrspieler-Titel Resident Evil Resistance ist dabei Teil von Resident Evil 3: Nemesis und wird mitgeliefert. „Spieler können außerdem an bisher unbekannten Umbrella-Experimenten in den Außenbezirken von Raccoon City teilnehmen“, heißt es dazu. Und gemeint sind damit die asymetrischen Mehrspieler-Matches in Resident Evil Resistance, bisher unter dem Arbeitstitel Project Resistance bekannt. Resident Evil 3 spielt inmitten des unkontrollierten Ausbruchs des T-Virus, einer biologischen Waffe, die vom Pharmakonzern Umbrella Corporation entwickeln wurde. Das Spiel ist ebenfalls das Debut des Nemesis – einer gigantischen, humanoiden Biowaffe, die für ihre Brutalität und hochentwickelte Intelligenz berüchtigt ist und die durch ihre Jagd auf S.T.A.R.S.-Mitglied Jill Valentine zu einer Ikone der Resident Evil Reihe wurde. Bewaffnet mit einem Arsenal schlagkräftiger Waffen und in einen schwarzen Mantel gekleidet, der seine Mutationen verhüllt, lässt sich der Nemesis durch nichts und niemanden aufhalten, der sich ihm in den Weg stellt.

Zu Resident Evil Resistance heißt es weiterhin:

Das eindrucksvolle Einspieler-Erlebnis wird durch Resident Evil Resistance ergänzt – ein asymetrisches Mehrspielererlebnis, das als Projekt bereits auf der Tokyo Game Show gezeigt wurde und Spieler vier Spieler gegen einen Mastermind antreten lässt. Als Mastermind hinter den Kulissen können Spieler die Rolle von Schlüsselfiguren der Reihe wie Annette Birkin in einer Reihe tödlicher Experimente einnehmen. So können sie Karten ausspielen, die die Umgebung manipulieren, Fallen stellen oder Sicherheitskameras bewaffnen, um Überlebende aufzuhalten. Erstmals in der Reihe können Masterminds sogar die Kontrolle über die besten Biowaffen wie G-Birkin oder den Tyrant übernehmen. Im Gegenzug müssen vier Überlebende effektiv zusammenarbeiten, um sich mit ihren individuellen Fähigkeiten und der zur Verfügung stehenden Ausrüstung lebendig aus den Experimenten zu retten, bevor ihre Zeit abgelaufen ist.

Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2020.

