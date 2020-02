Billion Road erscheint im Westen am 16. April für Switch und Steam

Ein Eintrag bei Steam hat den für den Westen geplanten Veröffentlichungstermin von Billion Road enthüllt. Demnach soll das Spiel am 16. April erscheinen, womit der zuvor angepeilte März-Termin knapp verpasst wird. Neben Steam gibt es auch einen digitalen Nintendo-Switch-Release. Die ursprüngliche Veröffentlichung war im November 2018 in Japan für Nintendo Switch.

Ein Brettspiel um das liebe Geld

In dem Titel muss der Spieler würfeln, um ans Ziel zu kommen. Auf seinem Weg zur Ziellinie gilt es, Grund und Eigentum in Japan zu kaufen und das eigene Vermögen zu erhöhen. In dem Spiel gibt es obendrein noch 50 unterschiedliche Monstertypen. Auf Nintendo Switch unterstützt der Ableger lokalen Koop für bis zu vier Spieler, nur ein Joy-Con wird dafür benötigt. Auf Steam läuft der Mehrspielermodus online ab. Es gibt aber auch einen Einzelspielermodus.

Ein älterer Trailer

