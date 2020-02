Animal Crossing: New Horizons stellt euch vor die Taschenwahl

Neben der Ankündigung der schönen Nintendo Switch im passenden Design von Animal Crossing: New Horizons stellte Nintendo vor einigen Tagen auch eine entsprechende Schutzhülle vor. Ein schlichtes Design mit den serientypischen Blättern schmückt sie.

Aber man hat immer eine Wahl. Nicht nur politisch, auch als Animal-Crossing-Fan. Wem der kleine Blätterwald nicht zusagt, für den gibt es von Lizenznehmer Hori jetzt auch ein weiteres Modell.

Das kommt deutlich bunter daher, ist es doch geschmückt von einem wuseligen Key-Artwork zum Spiel. Laut Hori passen sowohl die Switch als auch Switch Lite gut hinein.

Außerdem bietet Hori für Nintendo Switch Lite auch noch einen Protektor, also eine Schutzhülle, die eng am Handheld liegt und ihn vor Schmutz und Stürzen schützt. Der Protektor bleibt beim Spielen einfach an dem Gerät, so wie ihr es auch von Smartphones kennt.

Verschiedene Vorbestellerboni

Ihr braucht erstmal Animal Crossing? Dann könnt ihr vorbestellen und Boni absahnen. Bei Media Markt und Saturn werden als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt. Bei Amazon gibt es hingegen (offenbar exklusiv, wenn auch mit Aufpreis) eine Tragetasche.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons Switch, Nintendo