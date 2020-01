Nintendo Switch im Design von Animal Crossing: New Horizons angekündigt

Wie Nintendo heute bekannt gab, erscheint pünktlich zur Veröffentlichung von Animal Crossing: New Horizons am 20. März 2020 eine thematisch passend gestaltete Nintendo Switch. Preislich wird sich die neu gestaltete Konsole an der originalen Version orientieren. Das Spiel selbst wird als Downloadcode enthalten sein.

Reif für die Insel mit der passenden Switch

Neben der eigens designten eigentlichen Konsole und Docking Station, auf der Tom Nook sowie Nepp und Schlepp abgebildet sind, sind Joy-Cons enthalten, die in den Farben pastellgrün und pastellblau gehalten sind. Die Rückseiten und die Handgelenksschlaufen sind dagegen in Weiß gehalten.

Ebenfalls angekündigt wurde die Animal Crossing: New Horizons Aloha Edition, in der eine Schutzhülle für die Konsole samt Schutzfolien für den Bildschirm enthalten sein werden. Das Set wird ebenfalls am gleichen Tag wie das Spiel sowie die thematisch gestaltete Konsole erscheinen.

Verschiedene Vorbestellerboni

Ihr braucht keine neue Switch, wohl aber Animal Crossing? Dann könnt ihr vorbestellen und Boni absahnen. Bei Media Markt und Saturn werden als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt. Bei Amazon gibt es hingegen (offenbar exklusiv, wenn auch mit Aufpreis) eine Tragetasche.

