Animal Crossing New Horizons: Neues Video zur Charaktererstellung veröffentlicht

Auf dem offiziellen Twitter-Account haben die Verantwortlichen von Nintendo ein Video hochgeladen, in welchem die Charaktererstellung des eigenen Avatars in Animal Crossing: New Horizons zu sehen ist. Wenn ihr euch in die Nähe eines Frisiertisches begebt, könnt ihr jederzeit euren Avatar nach eurem Geschmack gestalten.

Demnach können neben der Hautfarbe auch die Frisur und die Haarfarbe angepasst werden. Zusätzlich können die Augenform, -farbe, Nasenform und Mundform ausgewählt werden. Ein bisschen Make-up kann ebenfalls für den eigenen Charakter aufgetragen werden. Das Video haben wir weiter unten für euch verlinkt.

Animal Crossing: New Horizons erscheint am 20. März für Nintendo Switch.

Verschiedene Vorbestellerboni

Neben dem Spiel könnt ihr euch eine besondere Nintendo-Switch-Konsole im Animal-Crossing-Design bei Amazon* sichern. Die dazu passenden Schutzhüllen für Nintendo Switch* und Nintendo Switch Lite* stellt das Unternehmen ebenso bereit.

Ihr braucht keine neue Switch, wohl aber Animal Crossing? Dann könnt ihr vorbestellen und Boni absahnen. Bei Media Markt und Saturn werden als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt. Bei Amazon gibt es hingegen (offenbar exklusiv, wenn auch mit Aufpreis) eine Tragetasche.

Auch das offizielle deutsche Begleitbuch bei Amazon* könnt ihr euch sichern.

