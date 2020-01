Yakuza: Like a Dragon präsentiert die Organisation ‚Bleach Japan‘ und neues Gameplay

Erneut liefert Sega wieder allerhand neues Anschauungsmaterial für Yakuza: Like a Dragon.

Die gemeinnützige Organisation Bleach Japan

Das Ziel der Organisation ist es, Grauzonen in der Gesellschaft zu eliminieren und eine offene, gesunde Version dieser zu ermöglichen. Der aktuelle Statthalter von Tokyo, Ryou Aoki, war in der ersten Generation als Gründer und Vertreter der Gruppe involviert. Und obwohl Bleach Japan eine gemeinnützige Organisation ist, ist sie sehr angesehen und einflussreich. Das Hauptaugenmerk von Bleach Japan liegt derzeit auf Isezaki Ijincho, wo es noch viele illegale Bordelle und Ähnliches gibt.

Ryou Aoki (gesprochen von Kousuke Toriumi)

Als Gründer von Bleach Japan erlangte Ryou Aoki viel Zuspruch. Nachdem er für eine Weile der Hauptvertreter der Organisation war, wandte er sich der direkteren Politik zu. Nur wenig später, nach seiner Wahl zum jüngsten Bürgermeister Tokyos, brachte er die Omi-Allianz zur Strecke und wurde schnell zum lokalen Helden. Personengruppen jeden Alters sind überzeugt, dass er es zum Premierminister bringen wird.

Hajime Ogasawara (gesprochen von Tarusuke Shingaki)

Er ist ein Gründungsmitglied der gemeinnützigen Organisation Bleach Japan sowie deren aktueller Leiter. Zurzeit ist er präsenter in den Medien und gewinnt, gemeinsam mit der Organisation, an Popularität.

Souta Kume (gesprochen von Daisuke Hirakawa)

Er ist der Vorsitzende der Yokohama-Abteilung von Bleach Japan und liebt die Idee hinter der Organisation „die Grauzonen Japans zu bleichen“. Souta Kume hat eine radikale Seite, welche ihn gewaltvolle Durchsetzungen im Sinne der Organisation billigen lässt.

Eri Kamataki, Tianyou Zhao und Joon-gi Han im Video

Zwei neue Gameplay-Trailer zeigen die neuen sowie altbekannte Charaktere im Kampf. Außerdem wird wieder ein Blick auf verschiedene Schauplätze in Tokyo, Yokohama und Osaka geworfen. Auch Sub-Story-Charaktere, Beschwörungen, Dungeons und Crafting werden gezeigt.

Von 47:15 bis 56:07 seht ihr Ichiban Kasuga, Kouichi Adachi, Saeko Mukouda und Namba in einer Party in Action. Ab 56:15 bis 1:06:10 geht Kasuga mit Eri Kamataki, Joon-gi Han und Tianyou Zhao auf Tour.

Yakuza: Like a Dragon soll in Japan am 16. Januar 2020 für PlayStation 4 erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Titel dann auch in Europa und Nordamerika veröffentlicht werden. Ein exaktes Erscheinungsdatum gibt es jedoch noch nicht. Eine Demo ist bisher leider nur über den japanischen PlayStation Store erhältlich.

via Gematsu, (2), (3), Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Yakuza Studio