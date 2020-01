Verschönert eure Schreibtische und Wände mit diesen 3D-Szenen aus Retro-Games

Pixel Frames – der Name sagt es eigentlich schon – sind quasi „eingerahmte Pixel“. Pixel Frames sollen kultige Momente aus Retro-Spielen festhalten, die ihr euch an eure Wand hängen oder auf euren Schreibtisch stellen könnt. Dabei handelt es sich nicht einfach nur um Bildschirmschüsse, sondern um mehrschichtige „Schnappschüsse“ aus den jeweiligen Spielen. Drei Schichten werden dabei lasergeschnitten und übereinandergelegt, um der Szene Tiefe zu geben. Diese „3D-Ansicht“ der 2D-Spiele hat natürlich einen besonderen Reiz.

Die Pixel Frames sind offiziell lizenziert durch Sega, Konami und Co. und es gibt sie in den Größen 15x15cm oder 23x23cm zu Spielen wie Sonic the Hedgehog, Castlevania: Symphony of the Night oder Mega Man.

Bildmaterial: Pixel Frames, Electronic Game