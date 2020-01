The Witcher 3: Wild Hunt erreicht auf Steam einen neuen Spielerrekord

Seit dem 20. Dezember ist bei Netflix die Serie zu The Witcher im Programm, was offenbar nun dazu geführt hat, dass viele auch wieder einmal eine Runde in The Witcher 3: Wild Hunt drehen. Oder sich das Spiel auch neu zugelegt haben. Genau genommen wurde bei Steam am 1. Januar 2020 sogar ein neuer Spielerrekord aufgestellt! Dies hat die Analyse-Seite Steamcharts.com ermittelt.

Ganze 101.930 Spieler haben am 1. Januar 2020 in der Spitze gleichzeitig The Witcher 3: Wild Hunt bei Steam gespielt. Dies ist für ein Spiel, welches seit Mai 2015 erhältlich ist, mehr als bemerkenswert. Zum Start waren bis zu 92.268 Spieler gleichzeitig aktiv. Schaut man auf die durchschnittliche Anzahl Spieler, hat sich dieser Wert im Dezember 2019 im Vergleich zum Vormonat mehr als verdoppelt auf 27.360. Ein Zusammenhang mit der Netflix-Serie ist also kaum von der Hand zu weisen.

Habt ihr euch die Netflix-Serie schon angesehen? Habt ihr dadurch auch wieder Lust auf The Witcher 3: Wild Hunt bekommen?

The Witcher 3: Wild Hunt ist für PCs, PlayStation 4, Xbox One und seit Kurzem als Complete Edition auch für Nintendo Switch erhältlich. Unseren Test zur Switch-Version gibt es hier.

via DualShockers, Steamcharts.com, Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, Bandai Namco / CD Projekt RED