Der Anime zu Ni no Kuni kommt am 16. Januar zu Netflix

Im vergangenen Oktober lief in den japanischen Kinos ein Anime-Film basierend auf Ni no Kuni. Ab dem 16. Januar kommt der Film zur Videospielreihe nun auch bei Netflix ins Programm. Bei Netflix könnt ihr euch bereits einen komplett deutsch synchronisierten Trailer zum Anime anschauen.

Erst kürzlich kündigte der Streaming-Dienst auch den Anime Dragon Quest Your Story an. Hier gibt es vorerst noch kein Datum. Netflix scheint für Anime-Fans mit Videospielbezug in diesen Tagen jedoch eine gute Adresse zu sein.

Die andere Welt

Der Film zu Ni no Kuni handelt vom Highschool-Schüler Yuu und seinen Freunden Haru und Kotona. Durch einen Vorfall können die drei zwischen der Realität und Ni no Kuni, einer Parallelwelt, hin und her reisen. Als Kotona schließlich in Lebensgefahr gerät, müssen die drei Freunde die „endgültige Entscheidung“ treffen.

Prominente Namen

Yoshiyuki Momose, der als Director der Spiele fungierte, übernimmt diese Rolle auch für den Film. Er war bereits bei Filmen wie „The Legend of Galactic Heroes“ als Charakter-Designer und bei „Only Yesterday“ sowie „Pom Poko“ als Storyboard-Zeichner beteiligt.

Joe Hisaishi, bekannt durch „Nausicaä – Aus dem Tal der Winde“, „Prinzessin Mononoke“ und „Chihiros Reise ins Zauberland“, komponiert die Musik für den Film. Akihiro Hino, der Geschäftsführer von Level-5, ist der Produzent und Drehbuchautor. Animiert wird der Film vom Studio OLM, das auch an den Serien „Pokémon“ und „Inazuma Eleven“ tätig war.

