One Piece Pirate Warriors 4: Einblicke in den Koop-Modus und weiteres Gameplay

Bandai Namco hat neue Bilder und einen Trailer zum kooperativen Online-Modus von One Piece: Pirate Warriors 4 veröffentlicht, welcher kürzlich vorgestellt wurde. Dabei geht es unter anderem darum, mit bis zu vier Spielern gegen gigantische Bosse anzutreten. Es soll verschiedene online-exklusive Missionen geben.

Zusätzlich sind einige weitere Gameplay-Videos aufgetaucht, welche Ruffy und Kaido im Kampf zeigen.

One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Hierzulande wird es auch eine Sammleredition geben, die nach dem Bösewicht Kaido benannt ist. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion schon vorbestellen*.

Bilder zum Online-Modus

Trailer zum Online-Modus

Gameplay

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force