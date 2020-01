Neuer Trailer zu Persona 5 Royal mit neuer Figur Kasumi Yoshizawa im Mittelpunkt

Begleitet die Phantomdiebe bei ihrem nächsten großen Überfall! Atlus hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch zeigt, wer im Falle von Persona 5 Royal mit dabei ist. Dazu zählt auch die neue Figur Kasumi Yoshizawa.

Kasumi wechselt zur gleichen Zeit an die Shujin-Akademie wie der Protagonist. Da sie seit der Mittelstufe eine erfolgreiche Turnerin ist, setzt die Shujin-Akademie große Hoffnungen in ihre Zukunft. Ihr Metaversum-Kostüm mit dem schwarzen Outfit und den roten Handschuhen ist bewusst an Jokers Stil angelehnt.

Personas sind die Manifestation einer Version des eigenen Herzens. Ihre wahre rebellische Natur manifestiert sich in ihrer Persona Cendrillion, die von der klassischen Märchenfigur Aschenputtel inspiriert ist.