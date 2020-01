Netflix listet Dragon Quest Your Story als kommendes Netflix Original

Bisher ist Dragon Quest Your Story nicht für eine Veröffentlichung außerhalb Japans angekündigt, doch offensichtlich wird es schon bald soweit sein. Allem Anschein nach wird der Animefilm im Westen exklusiv bei Netflix anlaufen. Eine entsprechende Produktseite bei Netflix lässt dies vermuten.

Der Kinofilm basiert auf Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut und lief im August 2019 in den japanischen Kinos an. Als Director des Films fungierte Takashi Yamazaki (z. B. Always: Sunset on Third Street, Parasyte).

Nachfolgend seht ihr einen älteren japanischen Trailer zum Film.

