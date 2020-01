Ein Spin-off zu Fate/stay night: Everyday Today’s Menu for the Emiya Family angekündigt

Aniplex hat mit Everyday Today’s Menu for the Emiya Family ein Spin-off-Spiel zu Fate/stay night angekündigt, welches in Japan im kommenden Frühling erscheinen soll. Beim Spiel handelt es sich um ein „Küchen-Adventure“, welches auf dem Spin-off-Manga Today’s Menu for the Emiya Family basiert. Der Ankündigungstrailer ist bei YouTube regional blockiert, Gematsu hat diesen bei Dailymotion verfügbar gemacht.

Einführung

Schneiden, kochen, backen und frittieren… Saber, Sakura und Rin stehen auch in der Küche vor einigen Herausforderungen. Was werdet ihr kochen? Natürlich kann danach auch mit den anderen gegessen werden. Versprochen wird zudem eine eigene Geschichte mit Rezepten aus dem Manga.

Emiya Shirou (gesprochen von Noriaki Sugiyama)

Ein junger Magier in Ausbildung. Er hat flinke Hände und ist auf Hausmannskost spezialisiert.

