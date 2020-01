Die Neuerscheinungen im Januar 2020

Das neue Jahr beginnt üblicherweise mit einem neuen Monat. Und ein neuer Monat heißt: Unsere Liste der Neuerscheinungen erwartet euch. Der Januar und damit das neue Jahr beginnt traditionell etwas ruhiger. Aus Japan erwarten uns trotzdem einige interessante Spiele. Nintendo Switch bekommt schon in wenigen Tagen ihren Kawashima-Ableger und damit ein Spiel für die „Breite“.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Psikyo Shooting Stars Alpha und Arc of Alchemist sind „echte“ japanische Videospielkost. Dragon Ball Z: Kakarot dürfte dank der beliebten Lizenz eine breitere Masse ansprechen. Unsere Auswahl der Neuerscheinungen im Januar 2020:

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging (Switch): 3. Januar (bei Amazon bestellen*)

(Switch): 3. Januar (bei Amazon bestellen*) Super Robot Wars X (Switch, PC): 10. Januar

(Switch, PC): 10. Januar Puzzle & Dragons Gold (Switch): 15. Januar

(Switch): 15. Januar Romance of The Three Kingdoms XIV (PS4, PC): 16. Januar

(PS4, PC): 16. Januar Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Switch): 17. Januar (bei Amazon bestellen*)

(Switch): 17. Januar (bei Amazon bestellen*) Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, PC): 17. Januar (bei Amazon bestellen*)

(PS4, Xbox One, PC): 17. Januar (bei Amazon bestellen*) Atelier Dusk Trilogy (PS4, Switch): 20. Januar (Nur Download)

(PS4, Switch): 20. Januar (Nur Download) void tRrLM(); //Void Terrarium (PS4, Switch): 23. Januar

(PS4, Switch): 23. Januar Psikyo Shooting Stars Alpha (Switch): 24. Januar (bei Amazon bestellen*)

(Switch): 24. Januar (bei Amazon bestellen*) Arc of Alchemist (PS4): 31. Januar (bei Amazon bestellen*)

Was sind eure Must-Haves in diesem Monat? Verratet es uns in den Kommentaren!