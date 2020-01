Kazuma Kiryu, Goro Majima und Co. stehen euch in Yakuza: Like a Dragon zur Seite

Ichiban Kasuga ist ein ziemlich cooler Typ. Er mag Dragon Quest, Mario Kart und Pokémon. Doch dass der neue Protagonist der Yakuza-Serie den neuesten Teil ganz allein trägt, darauf will sich Sega offenbar doch nicht ganz verlassen. Deshalb gibt es in Yakuza: Like a Dragon die „Legendary Yakuza“-Hilfscharaktere.

Die „Legendary Yakuza“ stehen euch in Yakuza: Like a Dragon als Hilfe zur Verfügung. Dafür müsst ihr allerdings Geld ausgeben – ziemlich viel Geld. Dann könnt ihr sie „beschwören“! Zu den „Legendary Yakuza“ zählen selbstverständlich Kazuma Kiryu und Goro Majima, ebenso wie auch Taiga Saejima, Masaru Watase und Daigo Dojima. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie lassen verheerende Angriffe auf die Gegner herab, jeder natürlich auf seine Weise.

Nachfolgend seht ihr einige Screenshots, die euch die „Legendary Yakuza“ in Aktion zeigen! Yakuza: Like a Dragon erscheint heute in Japan für PlayStation 4. Die Veröffentlichung im Westen ist für dieses Jahr geplant.

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Yakuza Studio