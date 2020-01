Hero Must Die. Again erscheint im Westen für PS4, Nintendo Switch und PCs

Publisher Degica Games und die Entwickler Pyramid und G-Mode haben die Veröffentlichung von Hero Must Die. Again für PS4, Nintendo Switch und PCs im Westen für das Frühjahr 2020 angekündigt. Das Spiel erschien einst im Februar 2016 für PS Vita in Japan und diese Version wiederum basierte auf einem Mobile-Spiel, das von 2007 bis 2012 in Japan lief. Beide Fassungen erschienen nicht offiziell im Westen, so dass es sich bei der neuen Konsolen- und PC-Fassung um die erste Lokalisierung handelt.

Noch fünf Tage zu leben

Der Held in Hero Must Die hat noch fünf Tage zu leben. Zwar hat er den König der Dämonen besiegt, doch dieser Kampf besiegelte auch das Schicksal des Helden. Die Wurzel allen Übels wurde durch seine Tapferkeit ausgerottet, jedoch herrschen immer noch Probleme in dieser Welt. Der Held verlor in diesem epischen Gefecht sein Leben, aber fünf Tage werden ihm noch gewährt. In dieser Zeit kann der Spieler verschiedene Probleme lösen und durch seine Aktionen ein anderes Ende freischalten.

via Gematsu, Bildmaterial: Hero Must Die. Again, Degica Games / Pyramid, G-Mode