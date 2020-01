Harukanaru Toki no Naka de 7: Zweiter Trailer zur Visual Novel für Nintendo Switch veröffentlicht

Der japanische Publisher und Entwickler Koei Tecmo veröffentlichte kürzlich den zweiten Trailer zur Visual Novel Harukanaru Toki no Naka de 7, welche am 18. Juni 2020 für Nintendo Switch erscheinen soll. Allerdings vorerst nur in Japan.

Ihr übernehmt die Rolle einer mehr oder weniger gewöhnlichen Highschool-Schülerin, welche dem mysteriösen jungen Mann Yukimura Sanada begegnet. Während dieser Begegnung erscheint eine spirituelle Erscheinung, welche ihr Leben für immer verändern wird.

Harukanaru Toki no Naka de 7 soll am 18. Juni 2020 für Nintendo Switch in Japan erscheinen. Ob und wann der Titel auch im Westen erscheinen soll, ist noch unklar.

Der zweite offizielle Trailer zum Titel

via Gematsu, Bildmaterial: Harukanaru Toki no Naka de 7, Koei Tecmo / Ruby Party