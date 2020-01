So enstand das neue Key-Artwork zum Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Es kommt oft vor, dass Sammlungen älterer Spiele noch einmal neu im Handel veröffentlicht werden. Manchmal geben sich die Hersteller dann weniger Mühe bei der Erstellung* des Verpackungsmotivs. Und manchmal geben sie sich mehr Mühe. Letzteres trifft auf das Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle zu.

Für die HD-Neuveröffentlichungen wurde extra ein neues Key-Artwork erschaffen, das nicht nur zur Promotion dient, sondern auch als Motiv für das Steelbook. Es wurde in Zusammenarbeit mit Weapons Van erarbeitet und speziell für das 10-jährige Jubiläum von Künstler Dan Dussault unter Aufsicht des Bayonetta-Regisseurs Hideki Kamiya geschaffen.

Wie viele Gedanken sich die Beteiligten dabei gemacht haben, erahnt ihr nicht. Aber zum Glück haben sie es in einem „Behind the Scenes“-Video für die Nachwelt festgehalten!

Bayonetta & Vanquish erscheinen am 18. Februar 2020 für PlayStation 4 und Xbox One. Veröffentlicht werden beide Spiele auf einer Disc und in einem schicken Steelbook-Bundle. Die Spiele wurden „in 4K-Auflösung mit 60 FPS auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X remastered“.

Bildmaterial: Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, Sega / Platinum Games / Weapons Van