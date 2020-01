Sonntagsfrage: Pokémon Direct – Welche Ankündigung überzeugt euch am meisten?

Willkommen zur zweiten Sonntagsfrage in diesem Jahr. Dieses Mal mit einem neuen Umfrage-Tool, da wir das andere leider nicht mehr verwenden können. Das ändert jedoch nichts an der Qualität meiner Umfragen. Ein Beweis dafür lieferte diese Woche die erste Direct des Jahres. Statt einer Nintendo Direct gab es jedoch nur eine über Pokémon.

Ein Remake, zwei Erweiterungen für Pokémon Schwert und Schild und ein Erscheinungsdatum für den Cloud-Service Pokémon Home wurden angekündigt. Beim Remake handelt es sich um eine Neuauflage des ersten Pokémon Mystery Dungeon, welches für Nintendo DS und Game Boy Advance erschien. Nun bekommt das Spiel unter anderem eine neue Optik spendiert.

Über noch mehr Inhalte dürfen sich Spieler und Spielerinnen von Schwert und Schild freuen. Ab Juni erscheint der erste Erweiterungspass „Insel der Rüstung“ und bringt euch alte Pokémon zurück, ein komplett neues Gebiet sowie neue Rivalen. Gleiches gilt für die zweite Erweiterung „Schneelande der Krone“, welche im Herbst folgt. Und dann gibt es noch Pokémon Home, welches im Februar erscheinen soll und euren Taschenmonstern ein neues Zuhause bieten wird.

Doch gefallen euch diese Ankündigungen überhaupt? Falls ja, über welche Ankündigung habt ihr euch am meisten gefreut bzw. hat euch am meisten von einem eventuellen Kauf überzeugt? Das möchten wir in den heutigen Sonntagsfrage herausfinden. Wie immer könnte ihr dazu einen passenden Kommentar im Forum hinterlassen.