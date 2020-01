Deutsche Verkaufscharts: Oldtimer GTA V holt sich die Doppelspitze

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts holt sich Oldtimer Grand Theft Auto V die Doppelspitze. Verblüffend, sechs Jahre nach der Erstveröffentlichung. Dazu beigetragen haben dürfte die neue Premium Edition* mit höherer Auflösung, neuen Fahrzeugen und Aktivitäten. Aber auch der Fakt, dass GTA V wohl nach wie vor zu den „Must-Have“-Spielen dieser Generation gehört und für Konsolenneukäufer nach Weihnachten eine Pflichtanschaffung war. So oder so: Platz 1 in den deutschen PS4- und Xbox-One-Charts für GTA V.

Zweiter Sieger ist in beiden Rankings Call of Duty: Modern Warfare. Bester PS4-Neuzugang ist Let’s Sing 2020 auf Rang 5. In den PC-Charts beweist Die Sims 4 wieder Longsellerqualitäten, auch dank des neuen Accessoire-Packs Tiny Houses. Der Landwirtschafts-Simulator 19 landet auf Platz 2.

Das brandneue Dr. Kawashima für Nintendo Switch landet in diesen Charts auf Platz 6 als bester Neueinsteiger. Mit Spitzenreiter und Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe auf Platz 1 oder Luigi’s Mansion 3 auf Platz 2 kann es Dr. Kawashima längst nicht aufnehmen.

via GfK, Bildmaterial: GTA V, Rockstar Games