Zwei Szenen aus Sword Art Online: Alicization Lycoris gezeigt

Bei einer Ausstrahlung von Dengeki PlayStation zeigte Bandai Namco zwei neue Szenen aus Sword Art Online: Alicization Lycoris. Dabei sehen wir das erste Aufeinandertreffen von Alice und Asuna sowie die Lieblingsszene mit Eugeo von Producer Yousuke Futami.

Kirito in Underworld

In Sword Art Online: Alicization Lycoris findet sich Kirito in einer geheimnisvollen, aber bekannten virtuellen Welt, „Underworld“ wieder. Hier verhalten sich die künstlichen Intelligenzen wie Menschen. Ihr übernehmt die Kontrolle über Kirito und erlebt die intensiven Kämpfe und herzzerreißenden Szenen aus der Animeserie. Dabei trefft ihr auf beliebte Charaktere aus dem Handlungsstrang, zu denen Eugeo, Alice, Administrator und weitere Figuren gehören.

Sword Art Online: Alicization Lycoris erscheint in Europa für PlayStation 4, PCs und Xbox One am 22. Mai 2020, einen Tag zuvor in Japan. Bandai Namco bestätigte japanische und englische Sprachausgabe, inklusive deutscher Untertitel.

53:58 bis 55:56 – Erstes Aufeinandertreffen von Alice und Asuna

57:17 bis 58:46 – Szene mit Eugeo

via Gematsu, Bildmaterial: Sword Art Online: Alicization Lycoris , Bandai Namco / Aquria