Kandagawa Jet Girls: Neues Video zeigt die Story- und Online-Modi

Marvelous hat ein neues Video zu Kandagawa Jet Girls veröffentlicht. Das „Gameplay Video 2: Rumi Ookubo“ ist eine Aufzeichnung der Gegaku TV! Show, die bereits am 24. Dezember lief. Mit dabei ist unter anderem Rumi Ookubo, die Synchronsprecherin von Pan Tsui. Aber auch Riko Kohara, Synchronsprecherin von Misa Aoi. Sie liefern sich dabei ein Online-Duell, aber auch der Story-Modus wird gezeigt. Natürlich ist auch Producer Kenichiro Takaki dabei.

Im Online-Modus bekämpfen sich bis zu vier Spieler, entweder unter Freunden oder in Ranked-Matches. Der Story-Modus erzählt eine Geschichte, welche sich vom TV-Anime unterscheidet.

Geschichte und Spielablauf

Wir befinden uns in einer Welt, in der der Wasserrennsport „Jet Race“ sehr populär ist. In diesen Rennen treten jeweils Zweierteams gegeneinander an: Der Jetter steuert das Gefährt, der Shooter schießt mit einer Wasserpistole auf die Gegner.

Rin Namikis Mutter ist ein legendärer Jetter, sie träumt deshalb davon, in ihre Fußstapfen zu treten. Deswegen verlässt sie ihre Heimatinsel und zieht nach Asakusa, Tokio. Dort trifft sie auf die Schönheit Misa Aoi und die beiden werden Partner.

Wie man es auch aus Senran Kagura kennt, wird der Wettbewerb zwischen den Damen angeheizt durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen High Schools. Der Cast ist gezeichnet von Hanaharu Naruko. Im Story-Modus durchlebt ihr die Geschichte von Rin Namiki. Es ist eine Story unabhängig vom Anime.

Kandagawa Jet Girls soll am 16. Januar 2020 vorerst nur in Japan für PlayStation 4 erscheinen, DLC-Charaktere aus Senran Kagura dürfen natürlich nicht fehlen. Ob und wann eine Version für die westlichen Märkte geplant ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

via Gematsu, Bildmaterial: Kandagawa Jet Girls, Marvelous, Kadokawa / Honey ∞ Parade Games, Egg Firm